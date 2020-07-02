Киевская полиция начала врываться в маршрутки и штрафовать пассажиров за нарушения карантина

Как сообщает Politeka.net, мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности во время онлайн брифинга.

По словам главы украинской столицы, патрульная полиция следит за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте. В частности, проверяет маршрутки - все ли пассажиры сидят в масках. За июнь правоохранители поймали десятки нарушителей, которым грозят немалые штрафы за несоблюдение мер безопасности в салоне.

"Они выборочно проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров и масочного режима в транспорте. Штраф за нарушение предусмотрен от 17 до 34 тысяч гривен. За последний месяц правоохранители составили 61 протокол на водителей частных перевозчиков", - отчитался Виталий Кличко.

Киевский мэр добавил, что коммунальщики проводят обственные рейды, проверяя санитарно-эпидемиологические условия в маршрутках. За две недели они составили более десятка актов в отношении частных перевозчиков, а при повторном нарушении город просто разорвет с ними договора. Виталий Кличко призвал всех киевлян надевать маски и соблюдать ограничения.

Напомним, ужесточение карантина в Киеве, Ляшко сделал экстренное заявление: "Мы не позволяем...".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.