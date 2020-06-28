В Киеве на Позняках, где не так давно произошел взрыв, случился в многоэтажке пожар
Огонь появился на одном из балконов многоэтажки, что на Крушельницкой, 3А. Пламя после этого перебросилось на этажи выше. Как сообщает в телеграм-канале "КО", пожарные еще не приехали на место события. О пострадавших пока ничего не известно. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах можно увидеть, как горит балкон. Черный дым начал окутывать киевское небо.
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Ранее мы сообщали, что из-за стремительного роста числа больных на китайский вирус в Киевской области ужесточили карантин.
Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что отныне массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные) проводить только с участием максимум 10 человек и при условии соблюдения противоэпидемических правил, а заведения общественного питания и развлекательного направления – будут работать до 22 часов.
Сообщалось, что 24 июня на мосту Патона в Киеве прорвало трубу, превратив его в кипящий водопад.
Очевидцы сняли последствия аварии на видео и опубликовали в социальной сети Facebook. Кроме того, пресс-служба "Киевтеплоэнерго" раскрыла подробности ЧП.
Как можно заметить на видеозаписи, горячая вода бурным потоком хлещет примерно со средины моста и падает в Днепр.
Напомним, под Киевом открыли стрельбу по людям, кадры
А еще Politeka писала, что Киев готовится к усилению карантина
Также Politeka сообщала, что наглые воры начали метить квартиры киевлян, шумиха дошла до КГГА