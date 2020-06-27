За прошедшие сутки, 26 июня, в Киеве зафиксировано более сотни новых случаев заражения китайским виросом

Об этом стало известно из сообщения Центра общественного здоровья.

По данным на 27 июня в Киеве обнаружено уже 4 866 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки вирус нашли у 140 человек. Выздоровели уже 1 490 человек.

В Киевской области – 2 469 случаев заражения (1 279 выздоровевших).

Всего в Украине с начала пандемии заболели 41 117 человек, причем 1 109 из них – только за прошедшие сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, погибли 1 086 украинцев.

Среди регионов Украины столица по-прежнему лидирует по количеству заболевших коронавирусом.

Отметим, что глава Минздрава Максима Степанова заявил, что в 13 областях Украины наблюдается ухудшение ситуации с новым вирусом. Поэтому в Киеве, области и других 12 регионов могут ужесточить карантин.



Как добавил Степанов, усиление карантина может коснуться работы транспорта, спортивных учреждений и фитнес-залов, дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможности пика заболеваний китайским вирусом посреди лета.

Президент подчеркнул, что считает работу по разъяснению украинцам необходимости соблюдения карантинных мер недостаточной. Он отметил, что в ближайшее время ситуация рискует ухудшиться.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», - заявил Зеленский.

Напомним, ослабление карантина в Киеве: какие ограничения сняли и куда можно сходить.

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Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.







