В сети опубликовали видеозапись, на которой в столичном метро женщины призывали граждан снять маски
Как передает Politeka, по их мнению, китайский вирус является вымыслом. Кроме того, с ними находился малолетний ребенок.
Главная сторонница "безмасочного режима" выглядела весьма экстравагантно. На ее лице была маска с отверствиями для глаз, рта и носа. В руках женщина держала метлу и на повышенных тонах рассказывала пассажирам о том, что их обманывают и COVID-19 на самом деле нет.
Стоит отметить, что пассажиры никак не отреагировали на данный "перформанс".
Грандиозный возврат средств украинцам, в Минфине назвали точные даты: "Если вы клиент ПриватБанка...."
Кучерявая Тина Кароль потрясла откровенным образом без лифчика: "Такая солнечная"
Русская Кардашьян едва не разорвала кружевной наряд внушительными формами: божественный ракурс
Деньги украинцев под угрозой, НБУ вынес суровый вердикт девяти банкам: что нужно знать
Отметим, что в Киеве могут опять возобновить карантинные ограничения, в том числе и в работе общественного транспорта.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на очередном своем брифинге 26 июня. Причина - рост официального числа заболевающих коронавирусом.
"Многие жители Киева начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Однако вирус не отступил, и если количество зараженных продолжит расти, а число свободных мест в опорных больницах в ближайшие дни существенно снизится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе в работе общественного транспорта", - сказал он.
Кличко отметил, что "мы все ближе к такому решению".
Напомним, 25 июня киевские медики устроили масштабный протест под столичной мэрией. Врачи пожаловались, что работают уже три месяца без зарплат, а пациенты не получают лечение.
Напомним, ослабление карантина в Киеве: какие ограничения сняли и куда можно сходить.
Также мы писали, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".
Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.