В сети опубликовали видеозапись, на которой в столичном метро женщины призывали граждан снять маски

Как передает Politeka, по их мнению, китайский вирус является вымыслом. Кроме того, с ними находился малолетний ребенок.

Главная сторонница "безмасочного режима" выглядела весьма экстравагантно. На ее лице была маска с отверствиями для глаз, рта и носа. В руках женщина держала метлу и на повышенных тонах рассказывала пассажирам о том, что их обманывают и COVID-19 на самом деле нет.

Стоит отметить, что пассажиры никак не отреагировали на данный "перформанс".

Отметим, что в Киеве могут опять возобновить карантинные ограничения, в том числе и в работе общественного транспорта.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на очередном своем брифинге 26 июня. Причина - рост официального числа заболевающих коронавирусом.



"Многие жители Киева начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Однако вирус не отступил, и если количество зараженных продолжит расти, а число свободных мест в опорных больницах в ближайшие дни существенно снизится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе в работе общественного транспорта", - сказал он.

Якісь жінки ходять по метро та запевняють пасажирів, що ніякого коронавірусу немає. Що думаєте? Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 26. Juni 2020

Кличко отметил, что "мы все ближе к такому решению".

Напомним, 25 июня киевские медики устроили масштабный протест под столичной мэрией. Врачи пожаловались, что работают уже три месяца без зарплат, а пациенты не получают лечение.

Напомним, ослабление карантина в Киеве: какие ограничения сняли и куда можно сходить.

Также мы писали, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.



