Возле дверей киевлян начали появляться странные метки
Как передает Politeka.net, об этом сообщил депутат Киеврады Вадим Сторожук на своей странице в Facebook
"На Нивках и в других районах Киева появились такие метки! Обратите внимание, возможно, это "маяки" ворюг, чтобы проверить присутствие дома вас или ваших соседей!", - сообщил он.
В подтверждение своих слов нардеп прикрепил снимки, на которых можно увидеть спички, приклеенные к дверным косякам кусочком пластилина.
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Стоит отметить, что пользователи сети усомнились в опасениях нардепа.
"Ребята, воры поступают проще, они в двери рекламку вставляют. Если её нету - значит двери открывали, если есть - никто не приходил. Максимально просто и беспалевно, а от спичек на пластилине толку никакого, разве что, придя домой тебе подкурить нечем будет и ты вытащишь спичку из пластилина", "Это не воровские метки. Зачем вору метка которая напугает на год жильцов и их соседей и вообще весь дом насторожит?", "Насколько я знаю гораздо проще вставить спичку между дверью и косяком для того что бы понять выходил кто-то или нет", - писали под постом.
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