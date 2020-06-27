Из-за стремительного роста числа больных на китайский вирус в Киевской области ужесточили карантин
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Киевской областной государственной администрации.
Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что отныне массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные) проводить только с участием максимум 10 человек и при условии соблюдения противоэпидемических правил, а заведения общественного питания и развлекательного направления – будут работать до 22 часов.
Также власти поручили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в автобусах. Речь идет о городском, пригородном, междугородном и внутреннем областном сообщение.
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Следить будут за соблюдением эпидемических правил и на рынках, в торговых заведениях и дошкольных учебных заведениях.
Отметим, что глава Минздрава Максима Степанова заявил, что в 13 областях Украины наблюдается ухудшение ситуации с новым вирусом. Поэтому в Киеве, области и других 12 регионов могут ужесточить карантин.
Как добавил Степанов, усиление карантина может коснуться работы транспорта, спортивных учреждений и фитнес-залов, дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможности пика заболеваний китайским вирусом посреди лета.
Президент подчеркнул, что считает работу по разъяснению украинцам необходимости соблюдения карантинных мер недостаточной. Он отметил, что в ближайшее время ситуация рискует ухудшиться.
«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», - заявил Зеленский.
Напомним, ослабление карантина в Киеве: какие ограничения сняли и куда можно сходить.
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