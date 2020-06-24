Мошенники выманивают деньги у сострадательных украинцев, прикрываясь трагедией на Позняках

Как сообщает Politeka.net, пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага предупредила о преступной схеме на своей странице в Facebook.

По словам представителя службы, психологи постоянно оказывают помощь людям, пострадавшим во время взрыва многоэтажки на улице С.Крушильницкой. Помогают они и девочке Анастасии, которая потеряла всю семью. Светлана Водолага обратила внимание, что в соцсетях появились посты для сбора денег, якобы, в пользу пострадавшей.

"К сожалению, в наше время встречаются случаи, когда на человеческом горе наживаются другие ... Добавляю фото очередного поста о помощи... но... вот здесь внимание!!!! Анастасия не знает ту, кто собирает для нее средства ... Надеюсь, ведь хочется верить в лучшее, что действительно, "сбор для Насти". Р.S. для тех, кто решит использовать трагедию Анастасии для собственной наживы, предупреждаю: у нас есть номера всех карточек тех, кто действительно помогает девочке", - предупредила пресс-секретарь ГСЧС.

Стоит отметить, что сама девушка указала в своем Instagram имена и номера карт людей, которым можно переводить деньги. Она также пожаловалсь в соцсети на страницу, созданную мошенниками.

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