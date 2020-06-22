Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко оскандалился с подарками на месте взрыва в Киеве
Как сообщает Politeka.net, политик решил раздать пострадавшим киевлянам лимоны и влажные салфетки. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Сергей Руденко.
"Коля Тищенко привез пострадавшим на Позняки, где произошел взрыв в жилом доме, лимоны. Лимонов! Олень и котлета в одном флаконе, прости Господи!", - отметил автор.
Пользователь Марина Пьетцух опубликовала видеоролик, на котором Николай Тищенко действительно общается с людьми и раздает им лимоны. Которые привез, судя по всему, в мусорных пакетах. Нардеп предложил киевлянам разрезать лимоны и выдавливать сок в воду. Якобы, это помогает бороться со стрессом. Автор видео отмечает, что ножа на месте происшествия не нашлось, поэтому пострадавшие остались без лимонада.
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Пользователи социальных сетей возмутились поступком Николая Тищенко в комментариях:
"Остатки из "Велюра"? Чтобы не выбрасывать?"; "Не имею слов, одни маты"; "Это, к*рва, чтобы не улыбались?"; "После того как разразился твой дом, у тебя теперь есть только одна проблема - авитаминоз!!!"; "Постраждалым нужен лимон грн на новую хату, а он видимо не понял советников и привёз лимончики, это все что можно от него ожидать. Дурак не додумался ещё притащить кофейный автомат"; "Боже, они нас за стадо считают, какой ужас, лимоны, это, что. Как плевок людям!!!"; "Ну что было в ресторане, то и привез"; "Лучше бы накормил их в своем ресторане".
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