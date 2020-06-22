Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко оскандалился с подарками на месте взрыва в Киеве

Как сообщает Politeka.net, политик решил раздать пострадавшим киевлянам лимоны и влажные салфетки. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Сергей Руденко.

"Коля Тищенко привез пострадавшим на Позняки, где произошел взрыв в жилом доме, лимоны. Лимонов! Олень и котлета в одном флаконе, прости Господи!", - отметил автор.

Пользователь Марина Пьетцух опубликовала видеоролик, на котором Николай Тищенко действительно общается с людьми и раздает им лимоны. Которые привез, судя по всему, в мусорных пакетах. Нардеп предложил киевлянам разрезать лимоны и выдавливать сок в воду. Якобы, это помогает бороться со стрессом. Автор видео отмечает, что ножа на месте происшествия не нашлось, поэтому пострадавшие остались без лимонада.

Лимони були, шоб лимонад робити, але ножа не найшли. Gepostet von Mariana Pietsukh am Sonntag, 21. Juni 2020

Пользователи социальных сетей возмутились поступком Николая Тищенко в комментариях:

"Остатки из "Велюра"? Чтобы не выбрасывать?"; "Не имею слов, одни маты"; "Это, к*рва, чтобы не улыбались?"; "После того как разразился твой дом, у тебя теперь есть только одна проблема - авитаминоз!!!"; "Постраждалым нужен лимон грн на новую хату, а он видимо не понял советников и привёз лимончики, это все что можно от него ожидать. Дурак не додумался ещё притащить кофейный автомат"; "Боже, они нас за стадо считают, какой ужас, лимоны, это, что. Как плевок людям!!!"; "Ну что было в ресторане, то и привез"; "Лучше бы накормил их в своем ресторане".

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