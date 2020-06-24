Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице открывают ряд заведений, согласно решению Кабмина.

Как сообщает Politeka.net, она раскрыл подробности на своей странице в Facebook.

Благодаря постановлению правительства, в Киеве возобновляют работу бассейны, кинотеатры, театры, рестораны и кафе (без детских комнат). Кроме того, власти столицы разрешили проведение массовых мероприятий до 10 человек. Как отметил Кличко, комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала правила, по которым будут работать все заведения.

"В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. И это не страшилка. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", - подчеркнул Виталий Кличко.

Многие киевляне негативно восприняли ослабление карантина, ведь количество заболевших продолжает расти и бьет антирекорды:

"Где логика? Количество больных увеличилось, больницы на 50% заполнены, по районам закрывают дуз из-за вспышки коронавируса, а вы ослабляете карантин?? Как могут работать детские сады - учитывая ситуацию в Киеве?"; "Логики нет, почти 1000 подтвердился вирус, но рестораны открыли, кто будет соблюдать санитарные нормы? Кого обманываете?"; "Что вы можете контролировать???? В транспорте половина пассажиров без масок, на детских площадках мамочки без масок, в небольших магазинах заходят без масок!"; "Ничего не понимаю. Когда в Италии было по 940 в сутки, то там в магазин по одному ходили. Украина в красной зоне, количество только растет, но у нас ослабление за ослаблением"; "Да, вы, шо? Как вы о нас заботитесь, скоро выборы?".

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.