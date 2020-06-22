Жители Киева жалуются, что новые карточки Kyiv Smart Card не работают в метро, а сотрудники отказываются решать проблемы
Как сообщает Politeka.net, об это на своей странице в Facebook написал пользователь Анатолий Голубоцкий. Он также опубликовал видео беседы с представителем метрополитена (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).
"Приобрел я на станции метро Житомирская Kyiv smart card, поскольку услугами метро таки пользуюсь, а тупить каждый раз за билетом не айс. Счастье было близко, но не тут-то было. Квест стартовал", - отметил автор.
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По словам Анатолия, турникет на станции метро никак не реагировал на новую карточку, а поменять ее на месте отказались. Якобы, метро не несет за них ответственности. Киевлянин обратился в один из сервисных центров на метро "Политехнический Университет", но и там отказались обслуживать. После долгих попыток он добился успеха в другом центре - на Космической. Стоит отметить, что и там отказались компенсировать неудобства.
"Суммарно убито полдня Это не сервис. Нетабуированное название подобрать затрудняюсь... Когда выстраивается схема "я продаю, но не отвечаю за проданный товар" - это стопудовый маркер отката. Кто и кому? Мне интересно", - возмутился Анатолий.
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