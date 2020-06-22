Жители Киева жалуются, что новые карточки Kyiv Smart Card не работают в метро, а сотрудники отказываются решать проблемы

Как сообщает Politeka.net, об это на своей странице в Facebook написал пользователь Анатолий Голубоцкий. Он также опубликовал видео беседы с представителем метрополитена (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

"Приобрел я на станции метро Житомирская Kyiv smart card, поскольку услугами метро таки пользуюсь, а тупить каждый раз за билетом не айс. Счастье было близко, но не тут-то было. Квест стартовал", - отметил автор.

По словам Анатолия, турникет на станции метро никак не реагировал на новую карточку, а поменять ее на месте отказались. Якобы, метро не несет за них ответственности. Киевлянин обратился в один из сервисных центров на метро "Политехнический Университет", но и там отказались обслуживать. После долгих попыток он добился успеха в другом центре - на Космической. Стоит отметить, что и там отказались компенсировать неудобства.

Gepostet von Anatol Golubovskiy am Mittwoch, 17. Juni 2020

"Суммарно убито полдня Это не сервис. Нетабуированное название подобрать затрудняюсь... Когда выстраивается схема "я продаю, но не отвечаю за проданный товар" - это стопудовый маркер отката. Кто и кому? Мне интересно", - возмутился Анатолий.

Напомним, полиция устроила массовую облаву в метро после указа: "пойманы" десятки киевлян, кадры.

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