Сотрудники полиции провели рейд по вагонам метро, что не понравилось многим киевлянам

Как сообщает Politeka.net, об инспекции на своей странице в Facebook отчиталась заместитель главы "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

Сотрудники КП вместе с полицией метро проверили соблюдение карантинных ограничений в поездах. По словам Макогон, люди снимают маски, как только отходят от правоохранителей. Поэтому полицейские пошли по вагонам и начали требовать, чтобы все носили маски.

"На входах в станции все пассажиры вежливы, потому что видят представителя полиции, охрану подземки, слышат объявления", - отметила она. - "Но стягивать маски на подбородок некоторые пассажиры начинают уже на эскалаторе. То есть формально маска конечно есть, но одета совсем не на то место".

Представитель "Киевского метрополитена" также процитировала, чем пассажиры аргументируют свое нежелание носить маски: "это все незаконно"; "мне жарко"; "я здорова, заботьтесь лучше о себе"; "вируса не существует!". По словам замначальника, среди принципиальных нарушителей оказалась даже беременная женщина.

"В общем с момента возобновления работы метро полиция составила 37 протоколов, по одному из них суд уже вынес решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн.

Всего в Киеве заболело 4026 человек, 94 случая - летальные", - отметила Макогон и попросила киевлян заботиться о своей безопасности.

Сами киевляне выразили свое недовольство требованиями властей в комментариях. Многие отмечают, что метро не обеспечивает условия для комфортного ношения масок:

"Пускай ставят кондеры в общественном транспорте, и все будут в масках 🤷‍♀️ простите, но в метро в маске в такую жарень реально можно кони двинуть и без всякой короны☹️"; "Проедьте в жару в маске общественным транспортом и почувствуете как в ней «комфортно» себя чувствуешь. И да на счет беременной вы даже представления не имеете как становится плохо, когда нет воздуха нормального что думаешь вот вот потеряешь сознание"; "Показуха чистой воды! Если следить, то следить постоянно, а не раз в месяц..."; "Вместо простого решения поставить санитайзеры на станциях лучше штрафовать людей за ненадетые перчатки. И выгодно к тому же (((".

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