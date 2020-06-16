В Киеве, 16 июня состоялось совещание Совета ветеранов города с заместителями мэра столицы по поводу информации об «отмене» льготного проезда для УБД и их семей, которые не зарегистрированы в Киеве.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на «Первый деловой телеканал».

Сообщается, что в результате беседы, все участники переговоров пришли к выводу, что бюджет столицы не может обеспечить бесплатный проезд всех льготных категорий. Ведь в Киеве зарегистрировано более 2400000 человек различных льготных категорий. Из них около 30 000 участников боевых действий АТО / ООС и членов семей павших героев. Так как государство не платит за перевозку льготников, все расходы покрываются из бюджета города.

Уточняется, что киевляне которые брали участие в АТО/ООС, пока могут быть спокойными, их льготный проезд останется бесплатным. А вот лудям из регионов уже придется платить за переезды по городу. С 1 июля УБД без Киевской прописки будут пользоваться общественным транспортом на общих основаниях.

Однако и для льготников без регистрации в Киеве есть положительные моменты. Теперь компенсировать расходы на проезд в Киеве им будут органы социальной защиты населения по месту регистрации. Но для этого нужно сохранять каждый билет и чек, а потом принести их в орган социальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Киеве льготникам придется ездить на общественном транспорте по новым правилам.

С 1 июля весь пассажирский транспорт Киева переходит на автоматизированную систему оплаты и учета проезда. В связи с этим каждому льготнику необходимо получить "Муниципальную карту "Карточка киевлянина", а иначе просто не сможет законно ездить.

Электронную карту можно получить в отделениях "Ощадбанка" или купить в специализированных киосках. Жителям Киева, которым оплачивают льготный проезд из городского бюджета, будут выдавать "Карты киевлян" бесплатно. Они действуют в транспорте любой формы собственности.

Также мы писали, что в Мининфрастуктуре заявили о том, что в Украине планируется внедрить систему, как в Евросоюзе - в плане дорожных сборов.

В частности, во время прошедшего 2 июня "круглого стола" обсуждался вопрос о платных дорогах для грузового транспорта.

Так, в Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты №3544 и №3545 о введении платы за пользование автомобильными дорогами для грузового транспорта с разрешенной общей массой 12 тонн и более.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

Также Politeka писала, что новые штрафы обрушатся на украинцев с 1 июня, заявление МВД: кого и сколько заставят заплатить.