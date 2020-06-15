В западной части столицы будет отключено водоснабжение через плановые ремонтные работы.
С 22:00 19 июня до 20:00 21 июня на жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица будут ощущаться проблемы с водоснабжением.
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на «Киевводоканал».
Прежде всего вода может исчезнуть на верхних этажах домов, поэтому жителям стоит заблаговременно сделать запас, которого хватит на 2 дня. Отключение необходимо для замены двух больших задвижек на водопроводной насосной станции «Виноградарь-3».
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Старая запорная арматура уже критично изношена, что может привести к аварийным ситуациям, поэтому заменить ее нужно как можно быстрее. К сожалению, сделать это без остановки работы водопроводной станции невозможно, поэтому жителей просят с пониманием отнестись к этой ситуации, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за аварии в Киеве посреди улицы образовался фонтан с кипятком.
20 мая на улице Леваневского в результате гидравлических испытаний прорвало трубу. Прямо посреди проезжей части из люка ударил гейзер, потоки горячей воды выплеснулись на несколько метров вверх и облили машины, припаркованные рядом.
Также мы писали, что 19 мая в нескольких районах Киева отключали горячую воду.
Согласно сообщению, со вторника начиналась вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей, через, что и довилося отключать горячую воду. Ремонтные работы прошли в Соломенском районе, на Шулявке, Теремках, Осокорках и в центре Киева.
Напомним, киевлян предупредили о повышении тарифов на коммуналку, объявлены новые цены: "есть 10 дней, чтобы...".
Как сообщала Politeka, Кличко объявил новые правила по коммуналке и разозлил киевлян: "Город должен платить".
Также Politeka писала, что Кличко ошарашил киевлян решением с карантина: "Оплатите граждане".