В западной части столицы будет отключено водоснабжение через плановые ремонтные работы.

С 22:00 19 июня до 20:00 21 июня на жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица будут ощущаться проблемы с водоснабжением.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на «Киевводоканал».

Прежде всего вода может исчезнуть на верхних этажах домов, поэтому жителям стоит заблаговременно сделать запас, которого хватит на 2 дня. Отключение необходимо для замены двух больших задвижек на водопроводной насосной станции «Виноградарь-3».

Старая запорная арматура уже критично изношена, что может привести к аварийным ситуациям, поэтому заменить ее нужно как можно быстрее. К сожалению, сделать это без остановки работы водопроводной станции невозможно, поэтому жителей просят с пониманием отнестись к этой ситуации, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за аварии в Киеве посреди улицы образовался фонтан с кипятком.

20 мая на улице Леваневского в результате гидравлических испытаний прорвало трубу. Прямо посреди проезжей части из люка ударил гейзер, потоки горячей воды выплеснулись на несколько метров вверх и облили машины, припаркованные рядом.

Также мы писали, что 19 мая в нескольких районах Киева отключали горячую воду.

Согласно сообщению, со вторника начиналась вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей, через, что и довилося отключать горячую воду. Ремонтные работы прошли в Соломенском районе, на Шулявке, Теремках, Осокорках и в центре Киева.

Напомним, киевлян предупредили о повышении тарифов на коммуналку, объявлены новые цены: "есть 10 дней, чтобы...".

Как сообщала Politeka, Кличко объявил новые правила по коммуналке и разозлил киевлян: "Город должен платить".

Также Politeka писала, что Кличко ошарашил киевлян решением с карантина: "Оплатите граждане".