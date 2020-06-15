Депутат Киевского областного совета Александр Мефодий осужден на 5 лет лишения свободы за вымогательство взятки.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на “Украинскую правду”.

Сообщается, что такое решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

В ходе судебного расследования было доказано, что Мефодий вымогал у бизнесмена взятку в размере 5000 долларов за противоправное решение неких вопрос с правоохранительными органами.

В апреле 2019 года депутат был задержан с поличным.

Ранее Мефодий возглавлял Бориспольскую районную партийную организацию Радикальной партии Олега Ляшко.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям из-за нарушителей карантина.

"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут только летние площадки кафе и ресторанов", - напомнил Виталий Кличко.

Глава Киева также рассказал, какая ответственность грозит горожанам, которые не соблюдают ограничения. По словам Кличко, полиция активно наказывала киевлян 13-14 июня. Он также обратился к правоохранителям и призвал их реагировать на подобные правонарушения.

Ранее мы писали, что под Шевченковским судом, где рассматривается дело Сергея Стерненко, начались столкновения защитников активиста с полицией.

В понедельник, 15 июня, в Киеве началось новое заседание по делу Стерненко, которого обвиняют в убийстве человека. Перед судом снова собралась группа людей, выступающих в поддержку обвиняемого. В какой-то момент между ними и полицейскими, которые обеспечивали соблюдение порядка на суде, начались массовые столкновения.

Напомним, взрыв прогремел в центре Киева, все в дыму: первые подробности и кадры.

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