Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям из-за нарушителей карантина

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА пригрозил киевлянам штрафами на своей странице в Facebook.

"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут только летние площадки кафе и ресторанов", - напомнил Виталий Кличко.

Глава Киева также рассказал, какая ответственность грозит горожанам, которые не соблюдают ограничения. По словам Кличко, полиция активно наказывала киевлян 13-14 июня. Он также обратился к правоохранителям и призвал их реагировать на подобные правонарушения.

"Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. Они составляют админпротоколы о нарушениях", - отметил киевский мэр. - "За выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров. Штраф для учреждений-нарушителей составляет от 34 до 340 000 гривен".

Виталий Кличко также подчеркнул, что сейчас нельзя купаться на пляжах - они открыты только как зоны для отдыха. Чтобы люди смогли заходить в воду, необходимо разрешение Госпотребслужбы.

"Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи", - отметил мэр.

Пользователи социальной сети возмутились заявлением Виталия Кличко. Многие утверждают, что глава столицы и сам нарушает карантин:

"Виталий, почему сегодня возобновили работу аэропорты? (В частности Жуляны, что в пределах Киева) Статистика же неутешительная. А ресторанам работать нельзя, да еще и рейдами пугаете? Закон и статистика не для всех?"; "А сам в ресторане сидел, порушив, 4 человека было"; "Дорогой Виталий. После того, как вы сами неоднократно нарушали карантин - вы морального права не имеете права высказывать своё мнение касаемо нарушителей карантина"; "Кличик, побойся Бога! Сам по ресторанам шляешься, а некоторые люди, между прочим, уже больше трёх месяцев без работы и зарплаты сидят! Может деньжат подбросишь, или хотяб за коммуналку оплатишь работникам ночных заведений?"; "А сам был в клубе. С днём рождения поздравлял. Без маски. Все равны но есть равнее".

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что друзья Саакашвили и Кличко придумали, как одурачить украинцев: «Пойдет в мэры Киева, а потом…».

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.