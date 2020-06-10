В Киеве неадекватный мужчина серьезно ранил женщину после замечания
Как сообщает Politeka.net, пресс-служба столичной полиции опубликовала подробности и кадры инцидента в Facebook.
Как сообщают правоохранители, на улице Луговой мужчина не попала в троллейбус, а потому решил ехать на лестнице снаружи. Водитель транспортного средства заметил "зайца" и сделал ему замечание. После этого неадекват начал бросать камни в троллейбус, чтобы выместить злость. Булыжник пробил окно и попал в одну из пассажирок.
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Бдительные граждане схватили дебошира и сообщили в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа из Оболонского управления. Бригада "скорой помощи" увезла пострадавшую в больницу с ушибом головы.
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Ранее 28-ми летний мужчина устроил резню в городе Фастов Киевской области. Злоумышленник нанес ножевые ранения двум женщинам и мужчинам. Все кроме одной женщины погибли, а выжившую доставили в местную больницу. Сейчас ее жизнь пытаются спасти врачи. По предварительной информации, напавший был в нетрезвом состоянии.
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