В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро Майдан Независимости и пересадку.

Сообщается, что вход и выход на станцию были закрыты, а на месте работает группа саперов. Передает Politeka.net.

«Поступил анонимный звонок о минировании», – сообщили представители метрополитена.

Станцию для граждан планируют открыть сразу, как закончится проверка специальными службами всей территории закрытой станции на наличие там взрывчатых предметов и веществ.

Ранее сообщалось, что метро в Киеве вскоре могут снова закрыть на карантин.

Как сообщает Politeka.net, карантинны ограничения могут вновь усилить, согласно с новым постановлением Кабмина от 3 июня. Об этом пишет издание "РБК".

Согласно решению правительства, местные власти должны отменить смягчения карантина, если трое суток подряд будут нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Если ситуация будет ухудшаться, нужно собрать региональную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять соответствующее решение. В частности, закрыть на карантинку метро и другой транспорт в городах.

4 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости китайским вирусом через сутки инфекцию обнаружили у 588 человек. текущей эпидемической ситуации в регионе. На этой неделе в Киеве показатели в столице превышают норму, количество больных растет с понедельника. Так накануне Минздрав сообщил, что Киев не отвечает критериям безопасности: инцидентность в столице составляет 13,28 человек на 100 тысяч населения при норме 12.

Также в метрополитене заявили, какие новшества ждут пассажиров метро с 1 июля.

Уже через месяц пассажиры не смогут пройти на станцию за жетонами - в кассах их заменят разовые билеты с QR-кодом. В целом же метро полностью переходит на электронные проездные. Для оплаты киевлянам и гостям столицы придется выбрать один из современных вариантов:

KyivSmartCard;

Карта метро (до 31.03.2021);

Банковские карты с функцией бесконтактной оплаты (только на желтых турникетах);

Мобильные приложения Google Pay, Apple Pay и KyivSmartСard.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об усилении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что ударят по украинцам новыми ограничениями и правилами: "С 7 июня начнут штрафовать за...".