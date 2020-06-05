Увеличение территорий районов Киевской области состоится уже скоро, сообщается, что это второй этап административно-территориальной реформы.
Законопроект Киевской областной государственной администрации относительно районирования области был утвержден на уровне министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева в рамках рабочего заседания неделю назад. Данное территориальное реформирование приведет к тому, что на Киевщине вместо 25 районов останется только 6. Передает Politeka.net.
Отмечается, что изменения в главных районах районах области будут следующими: Ирпенский район станет Бучанским.
По сообщению журналистки и ирпенского активистки Михайлины Скорик, «от конфликта Ирпеня с Бородянкой и Вышгородом выиграла Буча. Теперь наш район предлагают назвать Бучанским. Фастовский район включает в себя Боярку и Васильков. Бориспольский - Бровары. Обуховский тоже сохранился. Теперь каждому из нас придется учить не только конфигурацию новых 69 общин Киевщины, но и кто в каком районе оказался», - написала она на своей странице в Facebook.
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Ранее сообщалось, что метро в Киеве вскоре могут снова закрыть на карантин.
Как сообщает Politeka.net, карантинны ограничения могут вновь усилить, согласно с новым постановлением Кабмина от 3 июня. Об этом пишет издание "РБК".
Согласно решению правительства, местные власти должны отменить смягчения карантина, если трое суток подряд будут нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Если ситуация будет ухудшаться, нужно собрать региональную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять соответствующее решение. В частности, закрыть на карантинку метро и другой транспорт в городах.
4 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости китайским вирусом через сутки инфекцию обнаружили у 588 человек. текущей эпидемической ситуации в регионе. На этой неделе в Киеве показатели в столице превышают норму, количество больных растет с понедельника. Так накануне Минздрав сообщил, что Киев не отвечает критериям безопасности: инцидентность в столице составляет 13,28 человек на 100 тысяч населения при норме 12.
Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.
Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об усилении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".
Также Politeka писала, что ударят по украинцам новыми ограничениями и правилами: "С 7 июня начнут штрафовать за...".