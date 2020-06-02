Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал много ценностей за 2019 год

Как сообщает Politeka.net, НАПК разместила свежую электронную декларацию главы КГГА на официальном сайте.

Согласно отчету, в прошлом году Виталий Кличко получил более миллиона гривен доходов: 318,6 тысяч гривен составила зарплата в Киевской горадминистрации, 697 тысяч гривен он заработал на управлении денежными активами от немецкого Deutsche Bank AG, еще 1,6 тысячи гривен ему подарили в Национальном олимпийском комитете.

Мэр Киева указал, что одолжил 8,2 миллиона евро и 554 тысячи долларов своему брату Владимиру Кличко. 67,2 тысячи гривен Виталий хранит в банке "Кредит Днипро", а еще 13,2 тысячи долларов и 22,4 тысячи евро - наличными. В декларации отмечены валютные счета в банках "Кредит Днипро" и "Deutsche Bank", но сумму градоначальник сохранил в тайне.

Виталий Кличко задекларировал немало ценных предметов, среди которых выделяются мраморные каминные часы Jacques Murray & Co, сделанные во Франции в ХІХ веке, две пары мужских часов бренда IWC, три пары от Frank Muller, еще две пары - от Mont Blanc. Отдельно стоит выделить рояль Yamaha DC1A за 8 миллионов гривен.

Из декларации Виталия Кличко исчезли 9 велосипедов, задекларированных в 2018 году. Некоторые модели стоят дороже, чем средние автомобили. Из транспорта за 2019-й год мэр указал Toyota Sequoia 2014 года выпуска за 1,3 миллиона гривен, мотоцикл и прицеп. Его жене Наталье Егоровой принадлежит Land Rover Discovery 2013 года выпуска.

Сам Виталий Кличко владеет киевской квартирой, а его супруга - домом отдыха в Лютеже под Киевом за 3,6 миллиона гривен. Кроме того, семейная пара имеет право жить в квартире Владимира Кличко.

Напомним, Кличко рассказал о массовых штрафах для киевлян: "Не имеют права...".

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