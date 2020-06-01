Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько денег удалось собрать благодаря штрафам в столице

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА отчитался о многочисленных нарушениях со стороны водителей во время онлайн-брифинга 1 июня.

По словам Виталия Кличко, за апрель месяц правоохранители выписали киевлянам штрафы на миллионы гривен. Речь идет о неправильной остановке и парковке автомобилей в столице.

"Инспекция по парковке продолжает фиксировать многочисленные нарушения правил остановки и стоянки авто, влияющие на безопасность дорожного движения и трафик. Например, в апреле инспекторы по парковке департамента транспортной инфраструктуры вынесли более 4 тысячи постановлений о нарушении правил парковки. На сумму более 2 миллионов гривен", – заявил Виталий Кличко.

Глава КГГА отметил, что упомянутые инспекторы "не имеют права принимать наличные в счет оплаты за парковку".



Стоит отметить, что с 1 июня в Украине запустили систему автоматической фиксации правонарушений. С первого дня лета в Киевской области и самой столице активировали 50 камер. Они расположены в местах, где регулярно происходят ДТП.

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться по всей Украине. На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

Также Politeka писала, что новые штрафы обрушатся на украинцев с 1 июня, заявление МВД: кого и сколько заставят заплатить.