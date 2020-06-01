Мэр Киева Виталий Кличко решил пробежаться за всех киевлян и нарвался на критику

Как сообщает Politeka.net, видео традиционного "Забега под каштанами" появилось на странице градоначальника в Facebook.

В 2020 году из-за карантина мероприятие прошло в очень узком формате. Как видно на ролике, вместе с Виталием Кличко бежали всего с десяток человек - мэр представил их, как "амбассадоров пробега". Глава КГГА похвастался своим поступком и отчитался, сколько денег удалось собрать на благотворительности:

"Мы преодолели дистанцию в 5 километров всех киевлян. Забег проходил 35 минут. За это время зарегистрировалось более 3700 участников. Организаторам удалось собрать более 370 тысяч гривен. Впрочем, вклад - 100 гривен - можно сделать и после окончания пробега".

Многие пользователи социальной сети остались недовольны поступком Виталия Кличко в комментариях. Некоторые напомнили, что благодаря мэру в Киеве не стало каштанов, в честь которых назван забег:

"Может вы бы лучше поплавали в киевских лужах после дождя??"; "Туйовый мэр"; "Пробег под туями)"; "Украл 400 миллионов на несуществующем снеге, собрал 370 тысяч на пробеге ))))"; "На дембель тебе пора!!!"; "Кто-то пролетит на этих выборах, как фанера над Парижем".

Друзі! «Пробіг під каштанами» уже став для мене, як і для багатьох киян, традицією. Бо ми з вами не уявляємо свого життя без спорту та руху! А ще це - можливість своїм маленьким внеском зробити світ добрішим і допомогти дітям з вродженими вадами серця. Нажаль, цього року ми були вимушені змінити формат. І на 28-ий пробіг вийшла команда амбасадорів пробігу. Ми подолали дистанцію в 5 кілометрів за всіх киян. Забіг тривав 35 хвилин. За цей час зареєструвалося більше 3700 учасників. Організаторам вдалося зібрати понад 370 000 гривень. Втім, внесок - 100 гривень - можна зробити і після закінчення пробігу. За кошти ж, які були зібрані під час пробігу минулого року, організатори придбали для Центру дитячої кардіології життєво необхідний наркозо-дихальний апарат вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. «Пробіг під каштанами» - це не змагання за медалі чи призи. Це - захід заради добра і підтримки тих, кому потрібна допомога. Тому ми з радістю і вже традиційно взяли в ньому участь. І пробігли командно - в середньому темпі. Помилувалися Дніпром:) і заохотили багатьох благодійників зробити внески і допомогти діткам з вадами серця, підтримати лікарів. Я дякую всім! Вірю, що наступного року ми проведемо «Пробіг під каштанами» всі разом. Як це було багато років поспіль. Gepostet von Кличко - мер am Sonntag, 31. Mai 2020

Ранее горожане поинтересовались, куда потратили почти 400 миллионов гривен, которые "Киевавтодору" выделили на уборку дорог, тогда как зима выдалась бесснежной. По словам Виталия Кличко, средства потратили на покупку соли, которой осталось еще очень много.

Напомним, Кличко объяснил, куда ушли деньги на дороги в Киеве: "Теперь у мэрии проблема".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал о новых ослаблениях карантина в Киеве: "с 30 мая...".

Также Politeka писала, что Кличко решил не пускать людей в метро, заявление: "Надо будет немного подождать".