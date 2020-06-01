Мэр Киева Виталий Кличко решил пробежаться за всех киевлян и нарвался на критику
Как сообщает Politeka.net, видео традиционного "Забега под каштанами" появилось на странице градоначальника в Facebook.
В 2020 году из-за карантина мероприятие прошло в очень узком формате. Как видно на ролике, вместе с Виталием Кличко бежали всего с десяток человек - мэр представил их, как "амбассадоров пробега". Глава КГГА похвастался своим поступком и отчитался, сколько денег удалось собрать на благотворительности:
"Мы преодолели дистанцию в 5 километров всех киевлян. Забег проходил 35 минут. За это время зарегистрировалось более 3700 участников. Организаторам удалось собрать более 370 тысяч гривен. Впрочем, вклад - 100 гривен - можно сделать и после окончания пробега".
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Многие пользователи социальной сети остались недовольны поступком Виталия Кличко в комментариях. Некоторые напомнили, что благодаря мэру в Киеве не стало каштанов, в честь которых назван забег:
"Может вы бы лучше поплавали в киевских лужах после дождя??"; "Туйовый мэр"; "Пробег под туями)"; "Украл 400 миллионов на несуществующем снеге, собрал 370 тысяч на пробеге ))))"; "На дембель тебе пора!!!"; "Кто-то пролетит на этих выборах, как фанера над Парижем".
Ранее горожане поинтересовались, куда потратили почти 400 миллионов гривен, которые "Киевавтодору" выделили на уборку дорог, тогда как зима выдалась бесснежной. По словам Виталия Кличко, средства потратили на покупку соли, которой осталось еще очень много.
Напомним, Кличко объяснил, куда ушли деньги на дороги в Киеве: "Теперь у мэрии проблема".
Как сообщала Politeka, Кличко рассказал о новых ослаблениях карантина в Киеве: "с 30 мая...".
Также Politeka писала, что Кличко решил не пускать людей в метро, заявление: "Надо будет немного подождать".