В Киеве вооруженный мужчина набросился на пассажиров маршрутки

Подробности и кадры с места происшествия опубликовала в Facebook пресс-служба Патрульной полиции столицы, передает Politeka.net.

По данным правоохранителей, 27 мая один из пассажиров маршрутного такси достал предмет, напоминающий пистолет, и начал угрожать окружающим людям. Один из очевидцев позвонил в полицию и сообщил об агрессивном пассажире.

Патрульные перехватили маршрутку на проспекте Степана Бандеры. В салоне они заметили мужчину в нетрезвом состоянии, который дебоширил и нецензурно ругался. Во время досмотра при нем обнаружили предполагаемое оружие и боеприпасы.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранителям предстоит разобраться в ситуации и оценить действия задержанного.

Ранее, 26 мая, группа неизвестные расстреляли гражданина Черногории на улице Драгомирова в Печерском районе. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, который сожгли в переулке. 37-летнего пострадавшего доставили в больницу. По данным правоохранителей, потерпевший находится в международном розыске, как глава наркокартеля.

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