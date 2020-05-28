В Киеве вооруженный мужчина набросился на пассажиров маршрутки
Подробности и кадры с места происшествия опубликовала в Facebook пресс-служба Патрульной полиции столицы, передает Politeka.net.
По данным правоохранителей, 27 мая один из пассажиров маршрутного такси достал предмет, напоминающий пистолет, и начал угрожать окружающим людям. Один из очевидцев позвонил в полицию и сообщил об агрессивном пассажире.
Патрульные перехватили маршрутку на проспекте Степана Бандеры. В салоне они заметили мужчину в нетрезвом состоянии, который дебоширил и нецензурно ругался. Во время досмотра при нем обнаружили предполагаемое оружие и боеприпасы.
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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранителям предстоит разобраться в ситуации и оценить действия задержанного.
Ранее, 26 мая, группа неизвестные расстреляли гражданина Черногории на улице Драгомирова в Печерском районе. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, который сожгли в переулке. 37-летнего пострадавшего доставили в больницу. По данным правоохранителей, потерпевший находится в международном розыске, как глава наркокартеля.
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