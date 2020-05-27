В Печерском районе Киева под асфальт провалилась машина, которая должна была устранять аварию

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли происшествие и опубликовали в социальной сети Facebook.

"На Предславинской трактор, который должен был заниматься ремонтом дороги, провалился под землю", - пишут источники.

Авария случилась на Предславинской улице в центре Киева. Дорога обвалилась вместе с трактором, который принадлежит коммунальной службе. Машина должна была чинить, но в итоге доломала дорогу. На снимке видно, что с десяток рабочих собрались у провала и пытаются вытащить спецтехнику из ямы глубиной в несколько метров.

Киевляне едко отреагировали на случившееся в комментариях:

"У Бога отличное чувство юмора"; "еще нужно высоток построить и тогда все ок будет"; "Ну а шо? Дорога устала"; "он просто с низу начал)"; "Асфальт дал понять трактору что лучше его не трогать"; "Глубокий ремонт"; "Это карма"; "Сломал систему".

Ранее на улице Леваневского в Киеве прорвало трубу с кипятком, в результате прямо посреди дороги из люка ударил гейзер, потоки горячей воды выплеснулись на несколько метров ввер и окатили машины, припаркованные рядом.

Напомним, "новый фонтан Кличко": в центре Киева прорвало трубу, появилось видео ЧП.

Как сообщала Politeka, центр Киева залило кипятком после аварии: видео потопа.

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