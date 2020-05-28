Коммунальщики натравили полицию на киевлян, которые решили убрать подземный переход метро

Как сообщает Politeka.net, активист Елисей Холодовский рассказал подробности на своей странице в Facebook.

24 мая несколько жителей Киева принялись очищать подземный переход у станции "Площадь Льва Толстого". Они вооружились мини-мойкой и убрали много грязи с поверхностей. Результат хорошо заметен на фотографиях. Как отметил Елисей, коммунальщики не слишком заботятся о чистоте объекта.

"Балансодержателем этого перехода является КП ДЭУ Шевченковского района коммунальной корпорации "Киевавтодор", но, как мы видим, все благоустройство этого КП ограничивается подметанием окурков", - подчеркнул активист.

Автор отметил, что бежевый ракушечник на стенах перехода выглядит красиво, но легко пачкается из-за пористой поверхности. К счастью, сотрудники кафе на Большой Васильковской предоставили воду. А вот коммунальщики вместо помощи пожаловались в полицию, якобы, убираться самостоятельно "не положено" по закону.

"Мы не успели домыть все до конца, потому что сотрудница КП ДЭУ Шевченковского района, которая отказалась представиться, вызвала полицию за незаконную уборку их территории", - рассказал Холодовский.

Правоохранители не стали привлекать активистов к ответственности и порекомендовали продолжить уборку в другое время.

"Прибыв на вызов, полицейские поблагодарили нас и предложили продолжить в будний день, чтобы шум от двигателя не мешал жителям (такую версию не в меру шустрая сотрудница КП ДЭУ рассказала патрульным, потому что за уборку местными жителями территории, которую ты плохо убираешь, можно и с должности уйти", - подчеркнул автор.

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