Известный украинский журналист Андрей Пальчевский указал на важный промах Владимира Зеленского на посту президента, который стоил ему рейтинга

По словам Пальчевского, он неоднократно пытался донести до главы государства на его ошибки в кадровой политике. Об этом журналист заявил в эфире телеканала "112.ua", передает Politeka.net.

"В два раза упал рейтинг, как минимум, давно уже, и сейчас будет еще больше... У меня челюсть отвисла, когда я увидел таких личностей, как бывший министр культуры, слава богу его уже нет с нами сейчас, он где-то в другом месте... Понимаете, недостойны эти люди, и да, Зеленский осознал, что этого человека ставить нельзя, его сменили, - отметил Пальчевский. - Но для того, чтобы нас повела гвардия культуры, необходимо не местячково решать по принципу "давайте возьмем из Квартала, если не хватит идем в Дизель Шоу". Культура - это гораздо шире. Самое главное в культуре - не ставить человека из поп-культуры. Поп в прямом и переносном смысле..."

Пальчевский добавил, что некоторые "министры у нас были шуты, которые развлекали сюзерена".

Ранее мы сообщали, Пальчевский назвал, что привело Украину к экономическому краху. По его мнению, это олигархическая система, которая десятилетиями уничтожала экономику страны.

«Мы знаем, откуда пришел Владимир Зеленский. Не профессиональный политик, не профессиональный экономист и т.д. Есть два варианта. Недруги собираются его сбросить и ввергнуть страну в очередной хаос. Готова ли к этому Украина?», - поинтересовался политолог.

Он также задался вопросом, готова ли наша страна к еще одному Майдану, заметив, что некоторые люди полагают, что каждый следующий Майдан делает страну лучше.

"Мы учимся, но очень медленно. Я понимаю, что сейчас страна обескровлена 30-летней олигархической системой, полностью разбалансирована экономика. У нас, как зашли в 91-м году олигархи, как забрали власть и деньги…а потом мы удивляемся, почему у нас самые бедные люди, почему у нас самое большое количество заробитчан", - заявил эксперт.

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за слов о втором сроке: «Быстро пришел аппетит во время еды».

Как сообщала Politeka, Пальчевский поставил на место Фарион после атаки на Зеленского.

Также Politeka писала, что Пальчевский обратился к Зеленскому после скандального решения Минздрава.