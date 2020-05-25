Украинский журналист Андрей Пальчевский назвал хамством выпады в адрес президента Владимира Зеленского экс-нардепа от партии"Свобода" Ирины Фарион

Видеообращение по этому поводу Пальчевский опубликовал на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

«Посмотрел вчера по телевизору в программе «Большой Львов» выступление некой Фарион. Посмотрел выступление около дома президента и на Майдане. Вы знаете, я мужчина, похоже, я не представляю, как можно терпеть слова, типа «чмо», «жаба», «урод», «оно». И все это направлено в адрес Владимира Зеленского. Как вы знаете, я сам даю прикурить Владимиру Зеленскому. В том смысле, что его можно критиковать, и нужно критиковать. Но, оскорблять человека от «жабы» до "урода", до всего того, что сказала Фарион. Филолог. Она сказала: «Я ж филолог». Тут, вы понимаете, даже мат звучит приятней. Сказать: «Твою мать, Володя». Это не так обидно, как называть его «жабой», «истота», «чмо» и всеми словами», - отметил журналист.

Также Пальчевский вспомнил о скандале с вышиванкой первой леди Елены Зеленской.

«И еще о первой леди. Вот она вышла в вышиванке. Ну не нравится вам эта вышиванка. Но какого х*ена привязывать к этой вышиванке, тем более симпатичной женщине, не важно, кто у нее муж, президент или водитель… Привязывать какие-то гены, отсутствие генов. У нее нет украинских генов. А вот у этих уродов, какие матюкаются направо и налево, состоят в коммунистической партии, националистической партии, а потом делают из себя таких украинцев, что аж гай шумит. Ганьба!», - заявил он.

Пальчевский подчеркнул, что подобного допускать нельзя.

«И когда будет положен этому конец? Неужели Зеленский не понимает, что пора и власть употребить. А что до критики, она должна быть конструктивной, но не переходить же на хамство», - подытожил журналист.

Хамству - стоп!!! так «забеня»??? или Президент? Хамству - стоп!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 25. Mai 2020

Напомним, Пальчевский предупредил о грядущей катастрофе: «Украина, видимо, не сможет существовать».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о расплате за провал Шмыгаля: "Думают, что их не посадят".

Также Politeka писала, что у Зеленского возникли серьезные проблемы, Пальчевский выдал подробности: "Он с ними не справится".