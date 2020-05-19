19 мая в нескольких районах Киева отключат горячую воду
Об этом КП "Киевтеплоэнерго" предупредило жителей столицы на официальной странице в Facebook, передает Politeka.net.
Согласно сообщению, со вторника начинается вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей, из-за которых приходится отключать горячую воду. На этот раз они пройдут в Соломенском районе, на Шулявке, Теремках, Осокорках и в центре Киева - все адреса можно посмотреть на сайте предприятия.
Без горячей воды останутся около 1300 жилых домов Киева (порядка 10% от общего количества), которые пользуются услугами ТЕЦ-5. Испытания продлятся около двух недель, их планируют завершить 5 июня.
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Киевляне возмутились действиями коммунальщиков в социальных сетях:
"Верните горячую воду тем, кому уже проверили в 1 очередь, в квартире очень холодно, вода течет не по майски ледяная"; "Почему испытания с 19 мая и аж по 5 июня? Это не 14 дней, а дольше"; "Почему адреса в списке нет, а воду отключили?".
Стоит отметить, что горячую воду начали отключать по всему Киеву с 12 мая, хотя ранее столичный мэр Виталий Кличко обещал не делать этого до конца карантина. В КГГА объяснили, что испытания призваны подготовить тепловые сети к зиме и предотвратить поломки. В процессе коммунальщики будут поетапно отключать воду во всех районах.
Напомним, киевлян предупредили о повышении тарифов на коммуналку, объявлены новые цены: "есть 10 дней, чтобы...".
Как сообщала Politeka, Кличко объявил новые правила по коммуналке и взбесил киевлян: "Город должен платить".
Также Politeka писала, что Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане".