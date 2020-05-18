Мэр Киева Виталий Кличко возмутился, что киевляне развлекаются в ночных клубах во время карантина

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА прокомментировал ситуацию во время брифинга 18 мая. Он продублировал свое заявление на странице в Facebook.

Накануне в сети появились кадры из некоторых столичных ночных клубов, которые провели вечеринки вопреки запретам. Виталий Кличко публично возмутился работой заведений и обратился к правоохранителям с требованием принять меры и наказать нарушителей.

"Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию - проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев!", - подчеркнул киевский мэр.

Он также обратился к киевлянам, которые посетили развлекательные учреждения на выходных, и предупредил их об опасных последствиях гулянок:

"Тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение!".

Пользователи социальной сети раскритиковали слова мэра. Многие киевляне обратили внимание, что власть плохо контролирует соблюдение карантина:

"Та ты шо?! Обурений? Вельвет работал весь карантин, как и другие рестораны, и если бы не журналисты, так и работали бы, а тут кто-то слил видео клуба и снова "возмущен?"; "Велюр может работать и никто не возмущен.

Не трогайте людей!!!"; "В Украине не самом деле всё прекрасно работает и до того как смягчили карантин.. А всё это потому что никто не контролирует и властям нет дела.. Как в джунглях каких-то всё 🙁"; "А фото с Велюра или эпицентра вас не возмущает?".

Напомним, российский клуб устроил элитную вечеринку в Киеве, видео: "Не Велюром единым".

Как сообщала Politeka.net, "Устали карантинить": маршрутки начали возить киевлян без разрешения Кличко, фото.

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