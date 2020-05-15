Маршрутки начали возить людей по Киеву, не дожидаясь официального разрешения городских властей

Как сообщает Politeka.net, киевляне сняли происходящее на видео. Ролик появился в телеграмм-канале «Х**вый Киев».

Против условий карантина пошел автобус № 500, который перевозит пассажиров от улицы Северной до центрального Железнодорожного вокзала. На своем сайте перевозчик отмечает, что в маршрутку пускают только поспециальным пропускам, кадры очевидцев заставляют усомниться в этом.

Как видно в ролике, перед остановкой на Героев Днепра собралось много людей - очередь растянулась на сотни метров. И это во время дождя (многие киевляне стоять под зонтами). Автор записи отметил, что перевозчики устали "карантинить", а маршрут "начал работать без божественного разрешения".

Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко планирует запустить наземный транспорт только с 22 мая, а метро - с 25-го. Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что подземка сможет заработать уже с 25 мая. По его словам, столица получит от Кабмина список требований, и если сможет их выполнить - Минздрав даст добро.

Напомним, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Как сообщала Politeka, Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане"

Также Politeka писала, что в Киеве запустили поезда метро, появилось видео из подземки.