Российский клуб в Киеве устроил шумную вечеринку во время карантина

Как сообщает Politeka.net, киевляне опубликовали кадры запрещенных гуляний в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По словам очевидцев, в ночь на 16 мая элитный ночной клуб "Queen" на Набережном шоссе возобновил свою работу, вопреки ограничениям. На кадрах видно, что в зале много людей: заняты все столики, вдобавок, посетители танцуют на танцполе.

Сотрудники клуба используют средства защиты, а вот большинство гостей заведения отдыхали без масок и не соблюдали безопасную дистанцию. Некоторые киевляне пишут в социальных сетях, что для них "карантин закончился", и они "соскучились" по ночным гуляниям. На одном из видео можно заметить, что у входа в клуб стоят десятки автомобилей.

Пользователи социальных сетей прокомментировали ситуацию. Многие из них возмутились нарушением карантина:

"Что наша доблестная полиция ?!!!? И????? Что штраф в 17000? И?!!!! Конечно это все пройдет мимо))))) у нас же "Самоизоляция" по документам а не карантин, как в адекватных странах"; "Где эти люди которые кричат "Сидите дома"??? Где те кто говорит что из-за церквей все болеют?? Слабо под клуб пойти покричать??"; "А утром они пойдут по кофейням и кофейни закроют из-за распространения"; "Закрыть их там всех на 14 суток - пусть хорошенько потусят, заодно и на карантине посидят"; "Не Велюром единым".

Корона для королів та королев Коротко про те, як столична "елітка" норм карантину дотримується. Клуб Queen (належить росіянам, раптом що), Київ, ніч із суботи на неділю ¯\_(ツ)_/¯ Саме час робити офіційний ребрендинг і називатися COVID-19. Коронавірус - є щось королівське (с) https://bit.ly/36epxgM Gepostet von Букви am Sonntag, 17. Mai 2020

Стоит отметить, что клуб "Queen" принадлежит российскому холдингу Bulldozer Group. Ранее он прославился скандалом с экс-главой Таможенной службы Максимом Нефедовым.

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