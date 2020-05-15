В Соломенском районе Киева мужчина угрожал взорвать гранату, не желая надевать маску

Как сообщает Politeka.net, о таком происшествии рассказала пресс-служба столичной Нацполиции.

15 мая в супермаркете на улице Кудряшова прогремел скандал, который едва не закончился трагедией. По данным правоохранителей, охранник сделал замечание одному из посетителей, который вошел в помещение без защитной маски. В ответ 38-летний мужчина достал из кармана гранату РГД-5 и пригрозил взрывом.

Сотрудники магазина вызвали полицию. На место происшествия вскоре прибыли взрывотехники и патрульные, которые задержали нарушителя. У него в кармане действительно обнаружили гранату и две сигнальные ракеты - предметы отправили на экспертизу.

Cледователи начали досудебное расследование по признакам хулиганства. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что россиянин угрожал взорвать жилой дом в Киево-Святошинском районе. Сначала мужчина вооружился ножом и отобрал мобильные телефоны у трех жителей села Святопетровское, а затем закрылся в своей квартире и начал выкрикивать угрозы. В итоге полицейский спецназ пошел на штурм, проник в квартиру и задержали злоумышленника.

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