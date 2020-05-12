12 мая в жилом доме в Киеве произошла серия взрывов, которые напугали горожан

Как сообщает Politeka.net, в социальных сетях появились подробности от очевидцев ЧП.

Инцидент произошел в Подольском районе. По словам местных жителей, в многоэтажном доме на №24 на Вышгородской улице варили некие наркотические препараты. Внезапно прогремели два взрыва, которые напугали жильцов.

Киевлянин, который выгуливал собаку поблизости, заметил, как сразу после хлопков из квартиры выбежали шесть человек (четверо мужчин и две женщины). По словам свидетеля, группа уехала на автомобиле марки Mercedes Vito темно-зеленого цвета. Транспортное средство уже разыскивает полиция.

Ранее стало известно, что вооруженные люди устроили разбойное нападение в одной из больниц Киева. Трое мужчин ворвались в медучреждения, скрывая лица под масками, и ограбили медиков, угрожая ножом. Они отобрали у пострадавших деньги и телефоны.

Несколько часов спустя правоохранители заметили подозрительных мужчин, которые вели себя очень нервно. Во время досмотра сотрудники полиции обнаружили три мобильных телефона, деньги и печатки. Судя по фотографии, у одного из подозреваемых при себе был нож.

Напомним, в центре Киева заметили мужчину с гранатометом: срочно съехались силовики, кадры.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар вспыхнул на рынке в Киеве, дым видно издалека: кадры ЧП.

Также Politeka писала, что мощный пожар охватил жилой дом в Киеве, есть пострадавшие: кадры ЧП.