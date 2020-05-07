В Киеве неизвестный злоумышленник обстрелял из автомата рынок и жилые дома

Как собщает Politeka.net, подробности происшествия рассказали в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Нападение произошло в ночь 6 мая на Троещине. Около трех часов ночи неизвестный мужчина пришел на местный продуктовый рынок и выстрелил очередью из автомата Калашникова, после чего сбежал вместе с оружием.

Очевидцы показали последствия нападения. Пули разлетелись в разные стороны, попали в торговые ларьки, припаркованные автомобили и даже окна жилых домов, расположенных поблизости. Следы от них до сих пор можно заметить на рынке. Ущерб оценивают примерно в 100 тысяч гривен.

Местные жители сравнивают свой район с мафиозным Чикаго. По их словам, нападения на рынки происходят уже девятый месяц. Люди попросту боятся выходить на улицу, опасаясь угодить под очередной обстрел.

Сотрудники Деснянского управления полиции сообщили, что уже собрали вещественные доказательства и передали их на экспертизу. Следствие рассматривает три версии происшествия, но подробности пока держат в секрете.

Ранее в центре Киева заметили мужчину с гранатометом. Нацгвардеец Станислав Волохович обратил внимание на человека, который вышел из дома напротив посольства Испании. При себе у подозреваемого был предмет, похожий на гранатомет РПГ-22. Мужчину задержали.