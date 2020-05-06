После мощных ливней в самом центре Киева появился огромный провал
Как сообщает Politeka.net, киевляне заметили пропасть и опубликовали кадры в социальной сети Facebook.
Асфальт обвалился на проезжей части возле здания 14/24 на Кловском спуске. Огромная воронка занимает целую полосу. Сотрудники коммунальной службы
коммунальщики уже перекрыли опасный участок.
Киевляне сообщают, что движение на Кловском спуске сильно затруднено. Из-за самого провала и заграждений вокруг него по улице нельзя ни пройти, ни проехать, поэтому лучше объезжать проблемное место.
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Пользователи социальных сетей считают, что в обвале дороги виновата не столько стихия, сколько действия столичных властей:
"Новая станция метро образовалась"; "Как говорят 🤔 вода дырочку найдет"; "Это не от дождя! Бездумная застройка приводит к таким последствиям!"; "Та ладно? А изношенные на 90% теплотрассы и подземные трубопроводы не влияют? На котельных утечка 3-4 т/час считается нормальной, вопрос, куда эти 3-4 т/час деваются? ( Отвечу, уходят в землю, размывая пустоты куда и проваливается асфальт и машины)".
Ранее проезжая часть обвалилась на Полярной улице. Водители предупреждают, что провал грозит автомобилю серьезной поломкой. Дело в том, что его плохо видно издалека. Дыра притаилась на дорожной разметке. При этом дорога обвалилась примерно на полтора метра в ширину и столько же в глубину.
Напомним, что дорога обвалилась на оживленной трассе Киева, появились фото: "Земля не выдержала".
Как сообщала Politeka, Кличко высказался об открытии метро, озадачив киевлян: "Некоторые страны уже открыли".
Также Politeka писала, что Кличко разгневал людей планом ослабления карантина: «В самом центре Киева уйма людей».