После мощных ливней в самом центре Киева появился огромный провал

Как сообщает Politeka.net, киевляне заметили пропасть и опубликовали кадры в социальной сети Facebook.

Асфальт обвалился на проезжей части возле здания 14/24 на Кловском спуске. Огромная воронка занимает целую полосу. Сотрудники коммунальной службы

коммунальщики уже перекрыли опасный участок.

Киевляне сообщают, что движение на Кловском спуске сильно затруднено. Из-за самого провала и заграждений вокруг него по улице нельзя ни пройти, ни проехать, поэтому лучше объезжать проблемное место.

Пользователи социальных сетей считают, что в обвале дороги виновата не столько стихия, сколько действия столичных властей:

"Новая станция метро образовалась"; "Как говорят 🤔 вода дырочку найдет"; "Это не от дождя! Бездумная застройка приводит к таким последствиям!"; "Та ладно? А изношенные на 90% теплотрассы и подземные трубопроводы не влияют? На котельных утечка 3-4 т/час считается нормальной, вопрос, куда эти 3-4 т/час деваются? ( Отвечу, уходят в землю, размывая пустоты куда и проваливается асфальт и машины)".

Ранее проезжая часть обвалилась на Полярной улице. Водители предупреждают, что провал грозит автомобилю серьезной поломкой. Дело в том, что его плохо видно издалека. Дыра притаилась на дорожной разметке. При этом дорога обвалилась примерно на полтора метра в ширину и столько же в глубину.

Напомним, что дорога обвалилась на оживленной трассе Киева, появились фото: "Земля не выдержала".

Как сообщала Politeka, Кличко высказался об открытии метро, озадачив киевлян: "Некоторые страны уже открыли".

Также Politeka писала, что Кличко разгневал людей планом ослабления карантина: «В самом центре Киева уйма людей».