Масштабный обвал произошел на улице Гетьмана в Киеве

Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали фото ЧП в социальных сетях.

17 апреля на оживленной киевской трассе асфальт ушел под землю на участке от Караваевых дач по направлению индустриального моста. Образовался большой двойной провал, который затронул инженерные сети "Киевводоканала".

Место чрезвычайного происшествия огородили. Специалисты пытаются устранить последствия аварии. Они планируют закончить только к вечеру, после чего дорожная служба сможет восстановить асфальтовое покрытие проезжей части. Пока же на улице Гетьмана машины стоят в пробке - движение от Караваевых дач в сторону Шулявки ограничено.

Пользователи социальной сети остро отреагировали на происшествие. Киевляне пишут, что раньше там был подземный переход. Ремонтники не устраняют истинную причину поломки, из-за чего аварии происходят раз за разом:

"Когда-то очень давно....ещё мой отец был юношей....там был подземный переход,вот точно в том месте где сейчас мостик.Так отец раскалывал что его постоянно топило.Видимо место такое....а отвода воды нет"; "Опять водичка постаралась, привет коммунальщикам"; "Постоянно на том месте такая беда, но никто из обслуживающих служб даже и не подумает о причинах, убрали повреждения починили и забыли на какой-то период, к насупного провала/ прорыва; "Не удивительно. Там подземный переход был, я в 159 школу через него ходила. Так как его часто затапливало водой (Лыбедь рядом), было принято решение закатать его под асфальт"; "Даже земля не выдерживает".

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