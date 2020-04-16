Из-за сильной пылевой бури под Киевом произошло масштабное смертельное ДТП

В четверг, 16 апреля, на украинскую столицу обрушилось довольно редкое для нашей страны явление – пылевая буря. Бедствие оказалось настолько сильным, что привело к жертвам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, на дороге Киев – Ковель – Ягодин столкнулись шесть автомобилей: четыре грузовика и две легковушки. Авария произошла в 55 км от Киева, сообили в пресс-службе патрульной полиции Украины. Известно, что в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. На соответствующем участке дороги перекрыто движение в обоих направлениях. Другие детали ДТП пока не раскрываются.

«Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути — остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу», - обратились к местным жителям патрульные.

В Киеве сохраняется низкая видимость из-за плотного облака пыли, которое несет сильный ветер со скоростью 17-22 м/с.

Напомним, что в столице с самого утра поднялся сильный ветер. В полиции призвали быть максимально внимательными на дорогах, поскольку из-за бури видимость сильно упала.

Уже известно о первых ЧП. Так, песчаная буря, которая сегодня накрыла Киев, повалила строительные леса на Подольском мосту. Большое количество лесов просто упало в воду.

Напомним, буря обрушилась на Киев, кадры стихии: как спасти себя.

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