В первую очередь киевские власти запустят работу торговли и сферы услуг, но при определенных условиях
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга во вторник, 28 апреля, сообщает Politeka.net. По его словам, 12 мая в столице начнут смягчать карантинные ограничения.
Первый этап смягчения мер коснется бизнес, при условии, что будут соблюдены условия. Открыться разрешат:
- непродовольственным магазинам площадью до 300 кв. метров (при условии обработки помещения два раза в день),
- паркам и скверам (можно будет гулять группами по два человека),
- рынкам (нужно согласие правительства),
- кофейням (можно будет продавать кофе на вынос),
- МАФам (шаурма, фастфуд),
- салонам красоты (при условии обслуживания 1 клиента на 10 кв. метров),
- небольшим предприятиям, которые занимаются производством продовольственных товаров и бытового обслуживания,
- нотариальным конторам и услугам юристов/адвокатов.
Отметим, что Кличко не смог ответить на вопрос по поводу того, когда в столице будет запущено метро и общественный транспорт. Он заявил, что метро откроют только после решения правительства.
Что касается общественного транспорта, он будет работать в ограниченном режиме. Предприятиям необходимо будет самостоятельно организовывать подвоз сотрудников на работу.
Мощный взрыв прогремел в многоэтажке Киева, спасают раненых: фото и первые подробности
Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту: "Божественный вид"
Нехватка денег в бюджете, Кабмин принял решение: что теперь будет с пособиями и выплатами
Украинцев предупредили о новом курсе доллара: "До конца апреля за один "зеленый"...
Напомним, что карантин могут отменить раньше времени, срочное заявление Шмыгаля: "Не надо будет ждать".
Как сообщала Politeka, Кличко высказался об открытии метро, озадачив киевлян: "Некоторые страны уже открыли".
Также Politeka писала, что Кличко разгневал людей планом ослабления карантина: «В самом центре Киева уйма людей».