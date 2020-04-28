В первую очередь киевские власти запустят работу торговли и сферы услуг, но при определенных условиях

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга во вторник, 28 апреля, сообщает Politeka.net. По его словам, 12 мая в столице начнут смягчать карантинные ограничения.

Первый этап смягчения мер коснется бизнес, при условии, что будут соблюдены условия. Открыться разрешат:

непродовольственным магазинам площадью до 300 кв. метров (при условии обработки помещения два раза в день),

паркам и скверам (можно будет гулять группами по два человека),

рынкам (нужно согласие правительства),

кофейням (можно будет продавать кофе на вынос),

МАФам (шаурма, фастфуд),

салонам красоты (при условии обслуживания 1 клиента на 10 кв. метров),

небольшим предприятиям, которые занимаются производством продовольственных товаров и бытового обслуживания,

нотариальным конторам и услугам юристов/адвокатов.

Отметим, что Кличко не смог ответить на вопрос по поводу того, когда в столице будет запущено метро и общественный транспорт. Он заявил, что метро откроют только после решения правительства.

Что касается общественного транспорта, он будет работать в ограниченном режиме. Предприятиям необходимо будет самостоятельно организовывать подвоз сотрудников на работу.

Напомним, что карантин могут отменить раньше времени, срочное заявление Шмыгаля: "Не надо будет ждать".

Как сообщала Politeka, Кличко высказался об открытии метро, озадачив киевлян: "Некоторые страны уже открыли".

Также Politeka писала, что Кличко разгневал людей планом ослабления карантина: «В самом центре Киева уйма людей».