Мер Києва Віталій Кличко відзвітував, як працює громадський транспорт під час карантину і коли запустять метро
Як повідомляє Politeka, голова КМДА розкрив подробиці 27 квітня під час карантину.
Віталій Кличко нагадав, що після закриття метро в Києві працює тільки наземний транспорт. Та й той перевозить не всіх киян:
"Він сьогодні працює в обмеженому режимі - тільки за спецбилетам. І перевозить щодня понад 40 тисяч пасажирів. Це - медики, співробітники поліції і рятувальники, працівники стратегічних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста".
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Мер додав, що на вулицях Києва курсує 300 одиниць транспорту. Їх всі обслуговують 11 київських депо. Там же його дезінфікують перед виїздом і протягом дня.
"Всі водії та кондуктори забезпечені засобами захисту - масками. За цим стежать в кожному депо", - наголосив Віталій Кличко.
Він додав, що поки немає ніякої інформації про терміни запуску метрополітену. Остання постанова Кабміну продовжило обмеження до 11 травня, і лише після цього можна буде приймати рішення, враховуючи ситуацію із захворюваністю.
Тим часом, більшості киян важко обходитися без громадського транспорту. Вони просять відкрити метро, як це вже зробили в Європі:
"Деякі країни метро вже відкрили!!!"; "Я скучила за метро"; "Коли введуть вже нормальний карантин??? Скільки ще чекати?"; "Ходіть будинку по кімнаті"; "Транспорт пустіть! Працювати треба!"; "Відкрийте, будь ласка, на першому етапі метро"; "Транспорт запускайте"; "Коли пустять метро?".
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