Мер Києва Віталій Кличко розповів про можливе ослаблення карантину і нарвався на критику

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА розкрив плани на майбутнє під час брифінгу 27 квітня.

Віталій Кличко зазначив, що влада Києва готуються до ослаблення обмежень. Вже розроблені заходи, які допоможуть відновити економіку міста, однак для їх реалізації і мера немає повноважень.

"Ми вже підготували необхідні для цього рішення, та є план послідовних дій. Але не всі важливі і необхідні кроки - в повноваженнях місцевої влади. І є рішення, які в компетенції уряду і Верховної Ради ", - заявив Кличко. - "У Києві є деякі зауваження щодо переліку та послідовності таких кроків, і на цьому тижні ми оприлюднюємо, що на першому етапі пропонує і збирається зробити столиця".

Мер Києва зазначив, що в держбюджеті виділено дуже мало коштів, щоб підтримати підприємців і українців, які повернулися з-за кордону. Віталій Кличко також зажадав дати органам місцевого самоврядування більше повноважень.

"Бізнес повинен працювати. А люди - заробляти. Економіка в кризі, з якого її треба витягати. І це треба робити невідкладно. Сьогодні не до політики і не до популізму і рейтингів. Сьогодні час оперативних рішень і конкретних дій ", - підкреслив градоначальник.

Користувачі соціальних мереж залишилися незадоволені словами Віталія Кличка. Багато хто звернув увагу, що вже зараз карантин дотримуються не всі, а більшість киеввлян страждають із-за обмежень:

"Відкрити ринки і магазини!"; "Думаю, місяць травень будемо все курити бамбук("; "В самому центрі Києва сила-силенна людей,машин. Немає тут карантину!!!!!"; "Закінчуйте цей цирк!! Пора виходити на роботу пора повертатися до нормального життя!!!"; "Несплати кредитів на такий короткий термін не врятує ситуацію суми накопичилися і щоб всі урегулировалось потрібно більше часу, людям потрібно заробити щоб сплатити борги за кредитом і комуналці в Європі мараторий на кредити від 6 місяців до року!".

Нагадаємо, з'явилося відео бійки заступника Кличка з поліцейськими: "загрожує п'ять років".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.