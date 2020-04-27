Украинский журналист Андрей Пальчевский обратился к мэру Киева Виталию Кличко на фоне скандалов с замами последнего

Соответствующее видеообращение было опубликовано на Facebook-странице Пальчевского. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Пока народ затаился в ожидании всяких «свиней» от правительства. Правительство, похоже, ожидает, чем же ответит народ. Все началось уже с маленьких протестов в Херсоне, на Винниччине. Естественно, это будет нарастать по мере того, как они не платят людям то, что обещали. В Киеве тоже происходят свои вещи. У Кличко, который собирается стать президентом, (он уже собрал для этого штаб, реанимировал свою партию «Удар», потому что чувствует, что власть не прочна наверху) каждую неделю что-то происходит. Что-то хорошее», - заявил Пальчевский.

Он напомнил, о заместителе заместителя Виталия Кличко Николае Поворознике, которого СБУ подозревает в том, что он через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

«На позапрошлой неделе поймали его заместителя и 125 тысяч долларов взятки, некоего Поворозника. Кличко его уволил», - напомнил журналист.

Кроме того, в ночь на 27 апреля заместителя Кличко Владимира Слончака задержали после нападения на полицейского.

«Сегодня он уволил еще одного, который напал на полицейского. Ситуация абсолютно характерная для киевского хамства. За рулем дамочка, в народе – «телочка», она, правда оказалась депутатом. Тут естественно распетушил хвост заместитель и ударил этого полицейского. Мы знаем, что естественно, никто никого не посадит, дадут денет все замнут. Но зама пришлось уволить», рассказал Пальчевский.

При этом он обратился к киевскому мэру.

«Хочется сказать: «Виталик, пока ты тут скачешь, изображая борьбу с вирусом, как в театре теней, всех твоих схематозников и хамов разгонят, выйдешь один на выборы – останешься с голой… перчаткой», - подытожил журналист.

скоро им «гаплик»... от украинцев скоро им «гаплик»... от украинцев Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 27. April 2020

Напомним, что Пальчевский раскрыл, как на самом деле работают правоохранители в Украине: «Тратят десятки миллионов».

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский раскрыл неприятную правду о тестировании на вирус, все не так, как рассказывает власть.