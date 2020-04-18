Украинский журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский прокомментировал ситуацию со смогом в Украине

Телеведущий записал видео, которое опубликовал в своем Фейсбуке, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Журналист показал, что сейчас происходит с Киевом. По словам Пальчевского, на данный момент город задымлен. Далее журналист передал слова мэра столицы Виталия Кличко.

"Кличко лучше, чем в Библии сказал: "В Киеве сейчас умирают даже те, кто никогда не умирал". Это вам ни какая-нибудь притча о Христе, это вам ни какое-нибудь "смертию смерть поправ и в гробик живот даровав", - улыбаясь, сказал журналист.

Как отметил Пальчевский, угрозу смерти сейчас представляет не только китайский вирус, но и загрязнения воздуха.

"За мной абсолютно серое небо, оно задымленное пожарами в несчастной Житомирской области, однако нам рекомендуют заниматься тимбилдингом и печь пасочки. Печем и тимбилдимся", - оконочил телеведущий.

Напомним, президент Владимир Зеленский, во время поздравления христиан с Пасхой, сообщил, что украинцы возвращаются к традициям, ведь каждая хозяйка сможет приготовить паску, а хозяин - месные вкусности с детьми.

"Это своего рода государственный семейный тимбилдинг", - сообщил президент.

Ранее сообщалось, что плотный дым затянул украинскую столицу днем 16 апреля и держится до сих пор.

Согласно данным сайта iqair.com, уровень загрязнения воздуха в украинской столице составляет 380 AQI, тогда как норма - 50.

Ранее сообщалось, что, по словам Андрея Пальчевского, эффективность работы некоторых правоохранительных органов вызывает вопросы.

Так, одна из "компаний" СБУ, ГБР и других за квартал вернула в бюджет Украины 14 тысяч гривен.

«То есть ежемесячно эти люди, которые тратят десятки миллионов долларов на свое содержание в месяц, приносят государству 5 тысяч гривен", - отметил журналист.

Кличко и тимбилдинг в смоге N1в мире(((((((. По загрязненности Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 18. April 2020

Напомним, что Пальчевский разнес власть из-за подготовки к карантину в Украине: "Необходимо наказать".

Как ранее сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о фатальной ошибке: "В осень войдем с другим...".

Также Politeka информировала, что Андрей Пальчевский: "Планы нашего правительства закидать шапками вирус и выйти на работу накрываются медным тазом".