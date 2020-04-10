В эти выходные полиция усилит контроль в Киеве

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, пишет Politeka.net.

«Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать», – заявил мэр.

Так, киевлян просят оставаться в Вербное воскресенье дома с семьей.

Кроме того, в мэрии предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Власти надеются без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху.

Напомним, что в Киеве вводят принудительный карантин в местах очага вируса.

Принудительный карантин вводят в местах, где обнаружен очаг смертельного китайского вируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Комиссия по ЧС Киева приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружен очаг вируса.

Мэр заявил, что карантин вводят на предприятиях и в учреждениях для того, чтобы уберечь людей.

«Комиссия по чрезвычайной ситуации Киева приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания», – объявил Кличко.

Также мы писали, что в Киевской области могут ужесточить ограничения и даже продлить карантин до осени.

Василий Володин, и.о главы Киевской облгосадминистрации заявил, что на ближайших выходных, 11-12 апреля, власти введут новые ограничения. В частности, максимально запретят передвигаться на улицах.

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