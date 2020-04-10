Под Киевом пропал несовершеннолетний парень

В Броварах полиция кинула силы на розыск 15-летнего Евгения Ходоса, который ушел из дома еще 7 апреля на ул. Шевченко, 18. Мальчик до сих пор не вернулся к родным. Об этом сообщает Politeka.net на заявление броварского отдела полиции.

Подросток был одет в жилетку цвета "хаки", серую спортивную кофту с капюшоном, серые спортивные штаны и черную кепку, обут в черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по горячей линии полиции 102.

Напомним, что на Харьковщине пропал третий несовершеннолетний ребенок. 7 апреля вечером из дома сбежала 14-летняя Анастасия Немченко.

По информации правоохранителей, об исчезновении дочери в Коломакское отделение полиции сообщила ее приемная мать. По словам женщины, это произошло после ссоры Анастасии со страшей сестрой. Она сбежала из дома через окно.

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Известно, что он еще 5 марта этого года вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Рост Максима 150-155 см, он худощавого телосложения, волосы темные, глаза — карие. Мальчик смуглый, выглядит на свой возраст. Максим был одет в черную куртку, свитер, джинсы и кроссовки такого же цвета.

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