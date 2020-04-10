Под Киевом пропал несовершеннолетний парень
В Броварах полиция кинула силы на розыск 15-летнего Евгения Ходоса, который ушел из дома еще 7 апреля на ул. Шевченко, 18. Мальчик до сих пор не вернулся к родным. Об этом сообщает Politeka.net на заявление броварского отдела полиции.
Подросток был одет в жилетку цвета "хаки", серую спортивную кофту с капюшоном, серые спортивные штаны и черную кепку, обут в черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить по горячей линии полиции 102.
В Киеве хотят наказывать владельцев собак, важное предупреждение: что известно
В Нацбанке срочно обратились к украинцам: "Осталось три месяца и..."
В Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки: "карантин довел"
Скандальная Бузова в лосинах и домашних тапках стала посмешищем: "Олька, хватит!"
Напомним, что на Харьковщине пропал третий несовершеннолетний ребенок. 7 апреля вечером из дома сбежала 14-летняя Анастасия Немченко.
По информации правоохранителей, об исчезновении дочери в Коломакское отделение полиции сообщила ее приемная мать. По словам женщины, это произошло после ссоры Анастасии со страшей сестрой. Она сбежала из дома через окно.
Также мы писали, что в Одессе бесследно исчез подросток, о котором нет никаких вестей уже целый месяц. В розыск объявлен житель Одессы Терлецкий Максим Дмитриевич, 2005 года рождения.
Известно, что он еще 5 марта этого года вышел из дома и до сих пор не вернулся.
Рост Максима 150-155 см, он худощавого телосложения, волосы темные, глаза — карие. Мальчик смуглый, выглядит на свой возраст. Максим был одет в черную куртку, свитер, джинсы и кроссовки такого же цвета.
Напомним, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей
Как сообщала Politeka, ребенок в камуфляже не вернулся домой в Одессе, объявлен розыск: фото и подробности
Также Politeka писала, что в сети показали, как проводит время душегуб 14-летней Даши, видео