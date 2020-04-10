В сети раскритиковали мэра Киева Виталия Кличко за количество денег, которые полиция собрала с нарушителей карантина

Так, в бюджет Украины попало около 100 тысяч гривен со штрафов за нарушения правил карантина. Также мэр Киева на брифинге заявил, что полиция составила уже 622 административных протоколов за нарушение запретов, введенных в связи с карантином.

Из них: 39 за пребывание в общественном месте без маски, 10 за передвижение группой более 2 человек, 20 за посещение парков и скверов, 6 за посещение спортивных площадок, 64 за нарушение самоизоляции или обсервации.

В сети прокомментировали заявление Кличко. Многие жалуются на невероятные суммы штрафов, в сравнении с тем, что многие лишились работы на время карантина, у других таких денег и не было до карантина.

«Большой, а глупый. У него мама есть? И у меня есть, и живёт на другом конце города. Еда, аптека хоть 1 раз в неделю надо ехать, 82 года. Она привыкла сама, что б никого не стеснять . И где мне взять 17 тысяч, попрошу у него материалку. Для него это не деньги», «Какого черта дома не сидится, Кличко виноват? Когда весь Киев трупом ляжет, тоже Кличко будет виноват? В Европе штрафуют, на большие суммы. Сидите дома и считайте деньги, свои и никто не оштрафует.», «Интересно, при минималке 4200 как человек может оплатить штраф в 17000? Это депутаты могут не боятся штрафов при зарплате 200000. В Европе 200 евро при зарплате даже 1500 евро. Есть разница.», – пишут в сети разгневанные украинцы.

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.