Зоны отдыха у воды и пляжи в Киеве обработали химическими препаратами

Об этом сообщает пресс-служба КП "Плесо", пишет Politeka.net.

В зонах отдыха у воды и на пляжах Киева провели дератизацию (уничтожение вредных грызунов), акарицидные (уничтожение паразитических клещей) и ларвицидные (уничтожение комаров) обработки.

Используются препараты, которые одобрены МОЗ Украины. Они не представляют угрозы здоровью людей и домашних животных.

Отметим, что подобные мероприятия выполняются каждую весну в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

Всего планируют обработать 131 локация общей площадью 531 га.

Напомним, что киевляне задыхаются от предельно загрязненного воздуха в столице. По состоянию на утро 10 апреля уровень загрязнения воздуха практически во всех районах Киева превышает безопасные нормы, в некоторых в 3-4 раза.

Также появилась карта загрязнения воздуха по районам Киева. Так, на Подоле - 153, на Оболони - 158, Русановка - 158, Дарница - 197, Осокорки - 187, Харьковский массив - 191, Центр - 47, Софиевская Борщаговка - 70, Святошино - 146, Жуляны - 167.

При этом нормой индекса качества воздуха считается не выше 50 пунктов.

Также отметим, что в пригороде ситуация не лучше: в Приирпеньи – 170 пунктов, в Борисполе –194, в Вишневом – 119, в Боярке – 41, в Броварах аж 161.

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