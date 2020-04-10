В четверг, 9 апреля, под Киевом в городе Боярка произошел пожар на подстанции

Пожар произошел примерно в 21,00. В результате возгорания можно было увидеть странное небо. Местные жители говорили, что слышны были взрывы. Об этом пишет "Информатор".

В Боярке загорелась электро подстанция - https://inf.im/a6GIf Gepostet von Информатор Киев am Donnerstag, 9. April 2020

Пожар на 23.00 был ликвидирован. В городе отключился свет в результате возгорания. Ремонтники пообещали починить все в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в полицию сообщили о минировании Александровской больницы в Киеве.

Подробности рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Неизвестный позвонил в полицию в 21:40 и заявил, что в одном из корпусов больницы заложена взрывчатка.

При этом звонивший указал адрес кардиологического отделения Александровской больницы, где проходят лечение зараженные «уханьским вирусом». Были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.

Сообщалось, что масштабный пожар разгорелся на левом берегу Киева.

Так, возгорание случилось в районе улицы Бориспольской. На кадрах, которые очевидцы публикуют в сети, видно, как густой черный дым поднимается над многоэтажками.

По информации dtp.kiev.ua, в Киеве горят склады, пострадавших в результате пожара нет, на месте работают спасатели. По другим данным, пожар охватил железно-бетонный завод.

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