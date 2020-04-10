В четверг, 9 апреля, под Киевом в городе Боярка произошел пожар на подстанции
Пожар произошел примерно в 21,00. В результате возгорания можно было увидеть странное небо. Местные жители говорили, что слышны были взрывы. Об этом пишет "Информатор".
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Пожар на 23.00 был ликвидирован. В городе отключился свет в результате возгорания. Ремонтники пообещали починить все в ближайшее время.
Ранее мы сообщали, что в полицию сообщили о минировании Александровской больницы в Киеве.
Подробности рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.
Неизвестный позвонил в полицию в 21:40 и заявил, что в одном из корпусов больницы заложена взрывчатка.
При этом звонивший указал адрес кардиологического отделения Александровской больницы, где проходят лечение зараженные «уханьским вирусом». Были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.
Сообщалось, что масштабный пожар разгорелся на левом берегу Киева.
Так, возгорание случилось в районе улицы Бориспольской. На кадрах, которые очевидцы публикуют в сети, видно, как густой черный дым поднимается над многоэтажками.
По информации dtp.kiev.ua, в Киеве горят склады, пострадавших в результате пожара нет, на месте работают спасатели. По другим данным, пожар охватил железно-бетонный завод.
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