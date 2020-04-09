Мэр Киева Виталий Кличко похвастался, что нарушители карантина в Украине уплатили в бюджет около 100 тысяч гривен штрафов

Об этом сообщил пресс-служба КГГА.

Также мэр Киева заявил, что полиция составила уже 622 административных протоколов за нарушение запретов, введенных в связи с карантином.

Из них: 39 за пребывание в общественном месте без маски, 10 за передвижение группой более 2 человек, 20 за посещение парков и скверов, 6 за посещение спортивных площадок, 64 за нарушение самоизоляции или обсервации.

Кличко отметил, что деньги взимают через суд.

«Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, - безответственные и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. И потому - пусть платят», - заявил Кличко.

Также столичный мэр добавил, что от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят или отменят.

Кличко сообщил, что в Киеве за сутки коронавирус выявили у 41 человека. Из новых заболевших: 11 женщин от 26 до 71 года, девочка 6 месяцев, 29 мужчин от 36 до 70 лет. Среди новых случаев — 2 медика. 6 человек госпитализированы. В Киево-Печерской лавре уже 26 случаев заражения. Таким образом, в Киеве уже 14 врачей и медсестер заболели коронавирусом.

Всего в столице подтверждено 335 заболевших.

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.