Николай Томенко раскрыл, как украинская власть в условиях дефицита медицинских масок решила "ободрать" народ неадекватными штрафами
Соответствующее видео лидер партии "Рідна країна" разместил на своем официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, проскрольте новость до конца).
"Защитная маска в Украине стоит ровно 17 тысяч гривен. Это минимальная и самая низкая цена, поскольку украинская власть объединившись с оппозицией 17 марта проголосовала за законопроект, который определяет, что за появление без маски в любом общественном месте человек получает штраф в 17 тысяч гривен или даже больше", - пояснил политик.
Томенко добавил, что скандальное решение поддержали все фракции без исключения: и команда Зеленского, и Порошенко, и Тимошенко, и Вакарчука.
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"Сначала они продали маски за границу, потом они сказали, что маски ни от чего не защищают, потом они приобрели себе крутые брендовые маски и начали делать селфи, а теперь они сказали, что, если у нас нет масок, то мы должны платить 17 тысяч гривен", - раскрыл Томенко непоследовательность действий власти.
Для понимания неадекватности размеров штрафа за неношение маски Томенко привел несколько примеров: сегодня за распитие спиртных напитков в общественном месте штраф 17 гривен, за сжигание стерни - всего 170 гривен. И эти штрафы десятки лет не пересматривались.
Напомним, Томенко рассказал команде Зеленского, как победить коррупцию.
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