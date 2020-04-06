Об инциденте рассказала киевлянка, которая решила поговорить с мужчиной с газовым балончиком

Пьяный киевлянин разбудил весь подъезд и устроил незабываемое диско-шоу

Инцидент произошел на улице Ревуцкого, 7 в Киеве. Видео опубликовал «Киев Оперативный» на YouTube, пишет Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Сегодня около восьмой проснулась от громкой музыки во дворе, которая звучала у кого из машины. Думала, как всегда, сейчас поедет. Когда одну и ту же песню включили 3-й раз, пошла посмотреть, что там. А там все просто – пьяный мужчинка танцует под музыку из своей машины. Взяла газовый баллончик и вышла поговорить. Мужчина был очень сильно пьян, в состоянии "ты меня уважаешь"», – рассказывает жительница дома, под которым «обосновался» пьяный водитель.

Женщина вызвала полицию, когда поняла, что мужчина не реагирует на ее просьбы.

«Мужчина в то время наконец выключил музыку и переместился на лавочку, достал из сумки пистолет, показал его мне и сунул за пояс. На вопрос, имеет разрешение, показал мне его, показал, что он не заряжен. Пошел дальше пить. На лавочке стояла почти пустая бутылка какого-то алкоголя», – добавила киевлянка.

Она отметила, что на балкон первого этажа вышли люди покурить, и женщина спросила, не мешала ли им музыка. Они ответили, что ничего не слышали.

Неадекват на Mercedes A160 пытался напугать ее тем, что ей придется за все заплатить, пытался запомнить ее внешность и подъезд.

Полиция так и не приехала.

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