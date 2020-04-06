В Киеве мужчина без спецпропуска разбил стекло в трамвае
Об этом рассказали паблике «Киев Оперативниый» в фейсбук, пишет Politeka.
Инцидент произошел на остановке Семьи Сосниных в Киеве.
Мужчина хотел пройти в 1-й трамвай без спецпропуска, который полагается только медикам или работникам больницы. После того, как его не пустили в салон, киевлянин разбил стекло, а потом просто убежал.
Кроме того, он выронил справку с Новой почты, где указано, что он занимается погрузочно-разгрузочными работами.
Украинская Кончита Вурст трагически ушла из жизни: "Шансов не было", фото
Спрос на доллар рухнул: что будет с курсом валют уже через неделю, украинцам дали точный прогноз
Украинцам пересчитали пенсии с 1 апреля: "надбавку получили те, кто..."
Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
В комментариях пользователи отметили, что Новая почта не позаботилась об обеспечении своих сотрудников транспортом, а также обвинили сами трамваи в произошедшем.
«Нова Пошта работает. А о доставке своего работника на работу и обратно домой в наше вирусное время не позаботилась», «Так, как они (трамваи) ходят с непонятным интервалом, то и нестранно поведение людей , и это только начало..., плюс пропуска даже не у всех есть. как можно вообще так жить и ездить на роботу?! Неправильно поставлена задача», «Ещё бы паспорт оставил...», «Не получилось, не фартануло.», – пишут в сети пользователи.
Напомним, что в Киеве неадекват в магазине разбил нос кассирше. Инцидент произошел в Киеве, на Левоборежной в магазине Рошен. На видео попало лицо мужчины, который ударил двоих женщин в магазине. У кассирши пошла кровь из носа. Нападавший опрадывался тем, что его якобы заставляли покупать то, что ему не нужно.
Напомним, в Киеве появились автоматы с медицинскими масками, фото: установлены циничные цены
Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: что известно
Также Politeka писала, техногенная катастрофа в Киеве: улицы ушли под воду, видео ЧП