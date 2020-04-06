В Киеве мужчина без спецпропуска разбил стекло в трамвае

Об этом рассказали паблике «Киев Оперативниый» в фейсбук, пишет Politeka.

Инцидент произошел на остановке Семьи Сосниных в Киеве.

Мужчина хотел пройти в 1-й трамвай без спецпропуска, который полагается только медикам или работникам больницы. После того, как его не пустили в салон, киевлянин разбил стекло, а потом просто убежал.

Кроме того, он выронил справку с Новой почты, где указано, что он занимается погрузочно-разгрузочными работами.

В комментариях пользователи отметили, что Новая почта не позаботилась об обеспечении своих сотрудников транспортом, а также обвинили сами трамваи в произошедшем.

«Нова Пошта работает. А о доставке своего работника на работу и обратно домой в наше вирусное время не позаботилась», «Так, как они (трамваи) ходят с непонятным интервалом, то и нестранно поведение людей , и это только начало..., плюс пропуска даже не у всех есть. как можно вообще так жить и ездить на роботу?! Неправильно поставлена задача», «Ещё бы паспорт оставил...», «Не получилось, не фартануло.», – пишут в сети пользователи.

Напомним, что в Киеве неадекват в магазине разбил нос кассирше. Инцидент произошел в Киеве, на Левоборежной в магазине Рошен. На видео попало лицо мужчины, который ударил двоих женщин в магазине. У кассирши пошла кровь из носа. Нападавший опрадывался тем, что его якобы заставляли покупать то, что ему не нужно.

Киев, Левобережная, магазин Рошен. Я очень долго не выкладывала это видео, но мне все время не даёт покоя, что эта... Gepostet von Marika Gurina am Sonntag, 5. April 2020

Gepostet von Marika Gurina am Sonntag, 5. April 2020

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